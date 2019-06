11. Juni 2019, 20:15 Uhr München heute Großkampftage nach dem schweren Unwetter / Mehr Büros, weniger Wohnungen

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Johannes Huyer

Wer am späten Montagnachmittag im Münchner Osten zuerst in den bedrohlich dunkler werdenden Himmel und dann auf sein Handy blickte, und sah, welche Bilder Freunde und Kollegen aus dem Münchner Westen in den sozialen Netzwerken posteten, dem konnte angst und bange werden. Tischtennisballgroße Hagelkörner hatten Bäume entlaubt, Autoscheiben zerstört und Hausfassaden beschädigt. Doch was tun? Wie sollte man sich gegen solch ein heftiges Gewitter schützen? Es blieb nichts anderes übrig, als auszuharren und abzuwarten.

In Giesing und anderen Stadtteilen gab es glücklicherweise nur einen Gewitterschauer, während in Obermenzing und Allach viele Anwohner geschockt die Zerstörungen begutachteten. Am Tag danach haben meine Kolleginnen Anna Hoben und Annemarie Rencken mit Geschädigten, Einsatzkräften und Handwerkern gesprochen - die jetzt mit dem Beheben der Schäden kaum hinterherkommen.

Warum die sogenannte Superzelle nur in Teilen der Stadt wütete, hat Meteorologe Reik Schaab vom DWD meinem Kollegen Thomas Schmidt erklärt. Und dabei auch anschaulich geschildert, wie in dem gewaltigen, zwölf Kilometer hohen Hagelschlot die tischtennisballgroßen Eisbrocken entstanden sind.

Das Wetter: Es bleibt stark bewölkt, örtlich gibt es Regenschauer und Gewitter - bei bis zu 22 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

MVG setzt verstärkt auf Busse Beim Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs setzen Stadt und Verkehrsgesellschaft vor allem auf mehr Buslinien und -spuren. Der neue City-Ring ist bereits ein Erfolg. Zum Artikel

Mehr Büros, weniger Wohnungen Mieten für Gewerbeimmobilien steigen immer schneller, Investoren wittern noch mehr Profit - und haben bereits hunderte Wohneinheiten gestrichen. Zum Artikel

Münchner Polizei gelingen mehrere Erfolge gegen organisierte Kriminalität 300 Kilogramm Haschisch hat die Münchner Polizei vor Kurzem sichergestellt. Die Beschlagnahmung ist nicht der einzige Ermittlungserfolg in jüngster Zeit. Zum Artikel

Anzeige gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann Der Musiker soll einen Mann in der Hotelbar des Bayerischen Hofs angegangen haben. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

