11. Juni 2019, 18:52 Uhr München Anzeige gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann

Till Lindemann, hier während des Rammstein-Auftritts in München, soll einen Hotelgast angegangen haben.

Der Musiker soll einen Mann in der Hotelbar des Bayerischen Hofs angegangen haben. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Von Susi Wimmer

Till Lindemann, Frontsänger der Band Rammstein, soll bei seinem Gig in München mit einem Hotelgast des Bayerischen Hofs aneinandergeraten sein. Nach Informationen der SZ soll ein 54 Jahre alter Hamburger den Sänger in der Nacht auf Samstag an der Hotelbar beleidigt haben. Nach den verbalen Aggressionen soll Lindemann handgreiflich geworden sein.

Der Hamburger erlitt Nasenbluten, die Polizei wurde verständigt. Als die eintraf, war Lindemann bereits in seinem Hotelzimmer verschwunden. Der Hamburger soll auf einer Anzeige bestanden haben. Die Münchner Polizei will sich zu dem Vorfall nicht äußern, sie bestätigt lediglich "einen Einsatz im Zuge einer einfachen Körperverletzung".