29. Juli 2018, 18:23 Uhr München heute Chaos am Münchner Flughafen / Probleme bei Streckensperrung / Luftgitarren-Meisterschaft

Von Johannes Huyer

"Die Schlange verdichtete sich und wuchs und wuchs. Dann begann der unschöne Teil und er sollte bis abends um 23 Uhr dauern. Die immergleiche Ansage wurde nur durchbrochen von dem anderen immergleichen Flughafen-Hinweis, man solle sein Gepäck nicht unbeaufsichtigt lassen. Es wurde schwüler, unser Sohn wurde unleidiger und wollte heim. Wir fingen an uns zu ärgern, als eine Flughafen-Bedienstete vorbeilief und meinte, wir sollten doch Fluchtwege freihalten.

Gerüchte machten die Runde, es wurde von einer nackten Frau gesprochen, die durch die Sicherheitskontrolle gerannt sei. Ein Spürhund (einer!) wurde durch die Absperrung geleitet. Die komfortable Zeit bis zum Einsteigen ins Flugzeug war weg, irgendwann kam dann die Meldung aufs Smartphone, unser Flug sei annulliert. Dann wurde es erst richtig nervig. Niemand anders als die paar Leute am Ticketschalter konnte helfen, wenn man einen neuen Flug buchen wollte."

Carsten Matthäus, Mitarbeiter des Süddeutschen Verlags, musste mit mehreren zehntausend Menschen am Samstag erleben, wie aus dem geplanten Abflug in die Ferien nichts wurde. Meine Kollegen Martin Bernstein und Kassian Stroh erzählen, wie eine kleine Sicherheitspanne einen Großteil des Flughafens fast zwei Tage lahmlegte. Am Sonntag wurde der Flugbetrieb am Münchner Flughafen zwar wieder aufgenommen, allerdings kam es immer noch zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. Viele Passagiere harrten stoisch aus, andere ärgerten sich über die schlechte Informationspolitik.

Das Wetter: Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen auf 31 bis 33 Grad.

Stotternder Start für eine der größten Bahn-Baustellen Bayerns

Falsche Abfahrtstellen, Busfahrer, die sich verfahren: Der Ersatzverkehr für die Streckensperrung nach Freising läuft noch nicht rund. Zum Artikel

Stadt vergibt erstmals Innovationspreis an drei Start-ups

Die Stadt München möchte technische Innovation verstärkt unterstützen - und die öffentliche Verwaltung für innovative Ideen und Erprobung neuer Ansätze öffnen. Zum Artikel

Voll in die Luft gegriffen

Bei der Deutschen Meisterschaft im Backstage zeigt sich, dass auch die Luftgitarre beherrscht werden will. Zum Schluss gibt es einen würdigen Sieger. Zum Artikel

...Nürnberg: Wo Hühner bei der Inklusion helfen sollen

Mit dem Projekt "Rent-a-Huhn" will eine Tochterfirma der Stadt Nürnberg behinderte und nicht-behinderte Menschen zusammenbringen. Zum Artikel

