29. Juli 2018, 15:12 Uhr Flughafen München Klappbetten im Sicherheitsbereich, lange Schlangen vor den Schaltern

Nach der Sicherheitspanne am Samstag sitzen noch immer Tausende Passagiere am Münchner Flughafen fest. Viele harren stoisch aus, andere sind wütend über die schlechte Informationspolitik.



Von Isabel Bernstein und Fabian Heckenberger

Noch am Sonntagmorgen sind die Nachwirkungen des Chaostages am Samstag überall zu sehen. Schon auf der Zufahrt zum Terminal 2 stauen sich die Autos. Urlauber steigen aus und laufen die letzten 400 Meter zu Fuß die Straße entlang. Bevor sie die Drehtür des Terminals erreichen, wartet der nächste Stau: die Schlange derjenigen, die an den Service-Schaltern anstehen, zieht sich bis hinaus auf die Straße.

Im Sicherheitsbereich nach der Gepäckkontrolle stehen noch Dutzende Metallgerüste mit Matratzen, denen man ansieht, dass sie am Samstag in aller Eile aufgestellt wurden: Bettbezüge mit Schlumpfmuster, Sonnenblumenkissen und natürlich FC-Bayern-Bettdecken. Die Hälfte der Feldbetten lehnt an der Wand, auf den übrigen liegen noch Menschen und lesen, schlafen, telefonieren. Gereizt ist die Stimmung nur vereinzelt, stoisch starren die meisten Menschen in ihre Smartphones. Etwa 700 Menschen hatten die Nacht auf einem Feldbett verbracht.

Erzählen Sie uns, wie Sie das Chaos am Münchner Flughafen erlebt haben! Schicken Sie uns eine E-Mail mit Betreff MUC, Namen und Alter und erzählen Sie von Ihren Eindrücken von der Terminal-Sperrung. Ausgewählte Geschichten werden in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. (Bitte weisen Sie uns darauf hin, wenn ihr Name nicht genannt werden soll.)

Alles hat seinen Anfang genommen mit einer kleinen Flasche im Handgepäck, die bei der Kontrolle moniert wird. Eine 40-jährige Frau nimmt daraufhin ihre Tasche, geht wieder zurück und kommt nach etwa 20 Minuten wieder - diesmal ohne Gepäck. Ohne erneut gescannt zu werden, passiert sie die Kontrollstelle und verschwindet im Terminal. Das Chaos nimmt seinen Lauf: Als der Fehler auffällt, werden zwei Abfertigungshallen geräumt und das größere der zwei Terminals am Münchner Flughafen über Stunden gesperrt. Bis Sonntag wurden von den 800 geplanten Flügen weit mehr als 300 gestrichen, mehr als 32 000 Passagiere sind betroffen.

Neben den Fluggästen, die im Sicherheitsbereich warten, türmen sich Getränkekisten an der Wand. Im Minutentakt fahren Flughafenmitarbeiter neue Kisten mit Wasserflaschen heran und verteilen Kissen. Sobald alle Flaschen vergriffen sind, schnappt sich irgendjemand aus der Warteschlange vor dem Info-Schalter die Kiste, legt ein Kissen darauf und kann nun wenigstens sitzend statt stehend dem Lufthansa-Mitarbeiter entgegen rücken, der ihm vielleicht einen neuen Anschlussflug vermitteln kann. Die Chancen darauf? Na ja. Aus den Lautsprechern wiederholt eine Stimme in brüchigem Englisch, dass Umbuchungen bitte direkt auf der Homepage der Fluggesellschaften vorgenommen werden sollten.

"Wir sind wegen gestern noch immer ziemlich unterbesetzt", sagt das Bodenpersonal am Boarding-Gate. Neben ihr steht ein Mann mit gelber Warnweste und der Aufschrift "Medical Staff" und fragt herum, ob einer der Passagiere Italienisch spreche. Wegen eines medizinischen Notfalls brauche man dringend einen Dolmetscher. Ein Kollege von ihm klebt einem älteren Mann, der ausgerutscht ist, ein Plaster auf den Arm. Eine Frau in gelber Weste fährt einen Infusionsständer hinüber zu den Feldbetten.

Einige Passagiere warten bereits seit mehr als 24 Stunden auf ihren Flug, der sie eigentlich in den Urlaub bringen sollte. Vor allem, dass sie stundenlang nicht richtig informiert wurden, macht viele wütend. Ein Mann, der am Samstagnachmittag nach Dublin fliegen wollte, erzählt, wie er zwei Stunden vor Abflug im überfüllten Terminal 2 ankam und das Gepäck noch aufgeben konnte - obwohl da schon klar war, dass der Flieger nicht starten würde. Das hat er nach eigener Aussage erst am Schalter erfahren. Wie es weitergeht, diese Auskunft habe er erst um 19 Uhr bekommen.

Der verhinderte Irland-Reisende hat den Flug nach Dublin umgebucht. Am Montag, so hofft er, sollte es vorbei sein mit Flugausfällen und Verspätungen.