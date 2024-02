Herzstillstand:Frau rettet Freund - dank Anleitung übers Telefon

Angeleitet nur über das Telefon hat eine junge Frau in München ihren Lebensgefährten nach einem Herzstillstand reanimiert und ihm das Leben gerettet. Sie hatte am frühen Mittwochmorgen festgestellt, dass der 31-Jährige sich nicht mehr wecken ließ und keine Lebenszeichen mehr zeigte, wie die Feuerwehr am Abend berichtete. Kurz vor halb sechs Uhr morgens ging in der Leitstelle München der Notruf ein.