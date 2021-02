Aus Angst vor ihrem Ex-Partner ist eine 34 Jahre alte Frau am Sonntag durch das Fenster ihrer Erdgeschosswohnung in die Arme der Polizei geflohen. Die war gegen 16.30 Uhr mit fast 50 Beamten angerückt, nachdem die Frau dem Notruf gemeldet hatte, ihr 38 Jahre alter Ex-Partner bedrohe sie mit einem Messer. Sie hatte sich in einem Zimmer ihrer Wohnung eingeschlossen, in der sie nach wie vor mit dem Mann lebte. Nachdem sie die Frau über das Fenster in Sicherheit gebracht hatten, stürmten die Einsatzkräfte das Gebäude und nahmen den 38-Jährigen fest, der sich im Souterrain aufgehalten hatte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Anschließend wurde er wieder entlassen.