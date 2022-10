Mobilitäts- und Klimatag an diesem Samstag

Wie sehen innovative Mobilitätsstationen aus? Und wie lassen sich Balkone und Laubengänge klimafreundlich bepflanzen? Antworten auf diese und weitere Fragen zum Thema ressourcenschonende Mobilität und Stadtbegrünung bekommt man an diesem Samstag beim Mobilitäts- und Klimatag Freiham. Vor Ort sind nicht nur Anbieter von Car-, Bike- und Lastenrad-Sharing, auch das beim Verein Green City angesiedelte Begrünungsbüro sowie die Wertschöpferei Freiham informieren von 14 bis 18 Uhr entlang des Freihamer Angers an der Ecke Hans-Clarin-Weg und Ute-Strittmatter-Straße über Möglichkeiten, Bauprojekte zukunftsfähig zu gestalten. Die Wertschöpferei, eine Initiative für eine gemeinsame Grundversorgung in Freiham nach den Prinzipien der solidarischen Landwirtschaft, sucht noch Engagierte zur Gründung eines eigenen Ladens und verteilt ihre letzten Gemüsekisten für diese Saison (Vorbestellung unter wertschoepferei.org).