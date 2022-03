Naherholung in Freiham

Freiham soll einen Badesee bekommen. Nach den Überlegungen im Rathaus idealerweise westlich des Autobahnrings A 99 und nördlich der Bodenseestraße, an der Grenze zu Germering. Eine Machbarkeitsstudie ist bereits in Arbeit, laut Stadtbaurätin Elisabeth Merk dürfte das Ergebnis im Sommer vorliegen.

Mehr als solch ein Naherholungsgebiet ist aus Sicht der Chefin des Planungsreferats auf dem Gelände nicht realisierbar. CSU-Stadtratsmitglieder hatten angeregt, auf dieser Seite der Autobahn ergänzend zum See Kleingärten zu errichten. Die Fläche für den Badesee jedoch, der ähnlich groß werden soll wie der Riemer See, sei "einschließlich der unterschiedlich zu modellierenden Uferbereiche, Zuwegung, Rettungswege und Parkplätze jetzt schon knapp bemessen", so Merk.

Etwa 20 Hektar umfasst dieser sich im Eigentum des Zweckverbands Freiham und der Kommune befindliche Bereich. Eine Kleingartenanlage ist außerdem schon im nördlichen Bereich des Freihamer Landschaftsparks an der S-Bahnlinie S 4 vorgesehen. Allerdings muss die Stadt diese Flächen erst noch erwerben. Das Kommunalreferat ist bereits in Kontakt mit den Eigentümern.