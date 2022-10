Ein Junge spielte mit einem Lochblech und steckte plötzlich fest. Eine Dreiviertelstunde lang versuchten verschiedene Leute, ihm zu helfen. Am Ende mussten Profis ran.

Die Neugierde eines siebenjährigen Jungen hat am Dienstagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Wie deren Sprecher mitteilt, spielte der Bub mit einem Lochblech und wollte dabei ausprobieren, welcher seiner Finger wohl am besten in die Löcher passt. Es kam, wie es kommen musste: Der Siebenjährige blieb stecken und konnte seinen Finger nicht mehr befreien.

Auch sein Papa sowie der Mitarbeiter eines Cafés versuchten vergeblich, Kind und Blech wieder voneinander zu trennen. Sie tauchten den Finger in ein Glas mit Eiswasser - doch der wurde trotz Kühlung immer dicker und dicker. Nach etwa einer Dreiviertelstunde riefen sie schließlich die Profis von der Feuerwehr zur Hilfe. Deren Einsatzkräfte schnitten vorsichtig mit einem Seitenschneider in das Blech und bogen es dann mit einer Zange so weit auf, dass sie den Jungen endlich erlösen konnten. "Der tapfere kleine Mann", berichtet die Feuerwehr, "kam mit einem blauen Fleck davon."