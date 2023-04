In einem Kiosk in Schwabing wird eingebrochen. Einen Tag später kommt ein Mann vorbei und will zahlreiche Lose einlösen - das kommt dem Besitzer verdächtig vor.

Kein Glück im Spiel hatte ein Mann, der am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr diverse Lose an einem Kiosk in Schwabing einlösen wollte. Dem Betreiber kam die Sache suspekt vor - er rief die Polizei. Was ihn alarmiert hatte: Am Vortag war in seinem Kiosk eingebrochen worden, ebenfalls morgens, gegen sieben Uhr. Der zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Täter hatte Waren in einem Gesamtwert in vierstelliger Höhe gestohlen. Als tags darauf der Mann mit den Losen kam, gab es deutliche Hinweise darauf, dass es sich um den Einbrecher vom Vortag handelte, wie die Polizei mitteilt.

Nachdem der 44-jährige Kioskbetreiber die Beamten kontaktiert hatte, nahmen diese den Tatverdächtigen in der Nähe des Kiosks fest. Es handelt sich um einen 29-jährigen Münchner, er ist bei der Polizei bereits einschlägig bekannt. Ein Gericht ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an; dabei stellte die Polizei die Beute des Einbruchs sicher. Danach wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.