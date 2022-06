Weil sie keine Einbruchsspuren hinterlassen haben, geht die Polizei davon aus, dass die Tür der Renault-Niederlassung in Milbertshofen manipuliert wurde. Die Diebesbeute beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Trinkgeld-Kasse mit 400 Euro haben Unbekannte aus dem Tresor einer Renault-Niederlassung in Milbertshofen gestohlen. Laut Polizei gelangten der oder die Täter zwischen Freitag und Montag über eine zuvor präparierte Tür in das Autohaus und gingen offenbar zielgerichtet durch Werkstätten und Räume zum Tresor, dessen Rückwand sie aufbohrten. Andere Räume seien nicht durchsucht worden. An der Eingangstür habe es keine Einbruchsspuren gegeben. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass sie manipuliert wurde.