Die Aktion blieb bis zuletzt geheim, um die volle Wirkung im Wortsinn zu entfalten. Flüchtlingsaktivisten haben am Mittwochnachmittag auf dem Münchner Rathausturm ein rotes Banner gehisst. "Stoppt Abschiebungen nach Afghanistan" stand in weißen Lettern auf einem roten Tuch, das vom Balkon oberhalb der Rathausuhr im Wind flatterte. Mit der Aktion protestierten die Demonstranten gegen die geplante Abschiebung von Asylbewerbern nach Afghanistan am Mittwochabend. In einem Schreiben erklären die Aktivisten: "Jeden Monat werden junge Menschen in Bayern aus ihrem Leben gerissen" und über Nacht nach Kabul abgeschoben. Doch "Afghanistan ist ein Land im Krieg, Kabul ist laut dem Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen nicht sicher". Die Aktivisten waren verschwunden, bevor die Polizei eintraf. Dann dauerte es nicht mehr lange, bis auch das Banner verschwunden war.

© SZ vom 13.02.2020 / anl Feedback