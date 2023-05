Auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Riemer Straße in Daglfing sind am Dienstagmorgen zwei Autos in Flammen aufgegangen. Die Besitzer mussten tatenlos zusehen, die Feuerwehr konnte trotz ihres schnellen Eingreifens den doppelten Totalschaden nicht mehr verhindern.

Als ein Kunde gegen 8.45 Uhr nach dem Einkaufen den Großmarkt verließ, musste er zu seinem Entsetzen feststellen, dass sein geparktes Fahrzeug lichterloh brannte und das daneben stehende Auto bereits ebenfalls Feuer gefangen hatte. Über die Notrufnummer 112 alarmierte der Mann die Integrierte Leitstelle. Die Einsatzkräfte sahen bereits auf der Anfahrt eine große schwarze Rauchsäule über der Riemer Straße.

Ein Übergreifen auf weitere Autos konnte die Feuerwehr verhindern. Nach einiger Zeit war das Feuer gelöscht und die dicken Rauchschwaden verzogen sich. An beiden Fahrzeugen, einem Ford und einem Renault, entstand laut Münchner Berufsfeuerwehr Totalschaden. Eine Abschleppfirma musste die Autos beseitigen. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Spektakuläre Fahrzeugbrände mitten im fließenden Verkehr hatte es vor einem Monat auf dem Münchner Autobahnring bei Allach und vor einer Woche auf der Garmischer Autobahn gegeben. In beiden Fällen brannte jeweils ein BMW vollständig aus. Menschen kamen nicht zu Schaden.