22. Mai 2019, 18:48 Uhr München Da schau her

Kluge Köpfe wissen, wo in den nächsten Tagen Neues aus der Kunst gezeigt wird: bei der Jubiläumsausstellung "Forever Young", die das Museum Brandhorst zu seinem zehnjährigen Bestehen neu eingerichtet hat. Auch gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie Sigmar Polkes großem Gemälde "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit". Von Freitag an findet ein buntes Rahmenprogramm statt und am Samstag und Sonntag gibt es zudem ganztägig freien Eintritt ins Museum.