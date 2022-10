Die offizielle Zahl der Corona-Fälle in München geht weiter zurück. Am Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut 796 neue Infektionen und vier Todesfälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 269, die Reproduktionszahl bei 0,5. In den Krankenhäusern sind derzeit 486 Betten mit Corona-Patienten belegt, 46 liegen in Intensivbetten. Weitere 14 werden intensiv überwacht. Zwar sind das im Vergleich zur Vorwoche 114 Corona-Betten weniger, aber die Kliniken erholen sich nur langsam von der Zeit nach der Wiesn, als die Bettenbelegungen stark angestiegen waren und sich die Notaufnahmen zeitweise "abmelden" mussten. Die Münchner Impfquote liegt, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, bei den Erstimpfungen bei 72,9 Prozent, bei den Zweitimpfungen bei 71,4 und bei den Drittimpfungen bei 48,2 Prozent.