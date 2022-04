Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt München sinkt weiter und könnte demnächst unter 1000 fallen. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 1074,7 nach 1094,9 am Vortag. Auch die Reproduktionszahl geht weiter zurück und liegt derzeit bei 0,72. Sie gibt an, wie viele andere Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt. Liegt sie unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab, ist sie größer als 1, nimmt es zu.