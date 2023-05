Von Fanny Gasser

Was passiert, wenn zehn junge Münchner Fotografinnen und Fotografen auf zehn junge Musikerinnen und Musiker treffen? Reibung? Kreativität? Es entstanden Fotoreihen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Zu sehen sind sie von diesem Freitag an in der Ausstellung "10 im Quadrat" im Feierwerk Farbenladen, organisiert von der Junge-Leute-Seite der SZ.

Das Besondere: Die mitwirkenden Künstler stehen großteils noch am Anfang ihrer Karriere. Die einen wollen den Einstieg in die Fotografiebranche schaffen, die anderen sich in der Münchner Musikszene durchsetzen. Durch das Projekt trafen diese beiden Welten aufeinander und konnten sich vernetzen. Und so ergab sich die ein oder andere Möglichkeit, anstehende Konzerte mit der Kamera zu begleiten. Zusätzlich zur Ausstellung gibt es auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm an den Öffnungstagen: von Diskussionsrunden über Führungen bis zu einem Open Mic. "10 im Quadrat" kann an allen Maiwochenenden besichtigt werden, Vernissage ist schon diesen Freitag.

10 im Quadrat 2023, Feierwerk Farbenladen, Hansastraße 31, Vernissage 5. Mai 19 bis 22 Uhr, danach Sa und So 16 bis 20 Uhr