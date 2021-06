Die beiden Männer geraten in einem Getränkemarkt in Streit. Dann schlägt der 21-jährige Verkäufer plötzlich mit einer Bierflasche zu.

Von David Wünschel

Am Donnerstagabend hat ein 21-jähriger Verkäufer in einem Getränkemarkt in Lerchenau einen Kunden mit einer Bierflasche und einem Buttermesser attackiert. Nach Angaben der Polizei erlitt der ebenfalls 21-jährige Kunde eine Platzwunde am Kopf und oberflächliche Verletzungen im Nacken.

Die beiden Münchner stritten sich aus bislang unbekannten Gründen, als der Verkäufer dem Kunden plötzlich eine Bierflasche gegen den Kopf schlug. Dann holte er aus einem Nebenraum ein stumpfes Buttermesser und stach mehrfach in den Nacken des Kunden. Andere Anwesende konnten die beiden trennen. Der Kunde wurde ins Krankenhaus eingeliefert, der Verkäufer wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung festgenommen.