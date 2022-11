Der am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in München von einer hydraulischen Gepäckklappe eingeklemmte Busfahrer hat seine schweren Verletzungen nicht überlebt. Der 49-Jährige sei neun Tage nach dem Arbeitsunfall an der Hackerbrücke im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war zwischen der Klappe und dem Boden des seitlichen Gepäckfachs des am Bussteig geparkten Fahrzeugs eingequetscht worden. Mehrere Menschen versuchten erfolglos, die Tür zu öffnen, bis die Rettungskräfte eingetroffen waren. Die technischen Untersuchungen zur Ursache des Unglücks liefen noch.