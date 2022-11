Eine Autofahrerin hat auf der A 92 bei München einen Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen verursacht, weil sie ihre Ausfahrt verpasst hatte. Nachdem sie am Freitag bemerkt hatte, dass sie zu weit gefahren war, habe die 45-Jährige fast bis zum Stillstand gebremst, so die Polizei. Anschließend sei sie vom linken Fahrstreifen über zwei weitere sowie über eine Sperrfläche gefahren. Ein Autofahrer konnte noch abbremsen, die vier dahinter fahrenden Autos aber nicht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die 45-Jährige sei anschließend einfach weiter in Richtung Flughafen gefahren - wo sie schließlich von der Polizei erwischt wurde.