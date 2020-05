Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Moosach zwei Autos in Brand gesteckt. Zwei weitere Pkw, die in der Nähe standen, fingen ebenfalls Feuer. Anwohner hatten gegen vier Uhr in der Früh in der Dieselstraße ein lautes Geräusch gehört und die brennenden Autos entdeckt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Eine Fahndung der Polizei in der Umgebung bliebt ohne Ergebnis. An den zwei Opel, einem Mercedes und einem VW entstand laut Polizei ein Sachschaden von insgesamt mehr als 50 000 Euro. Die Polizei prüft nun, ob der oder die Täter möglicherweise ein politisches Motiv hatten und ruft Zeugen dazu auf, sich unter der Durchwahl 2910-0 zu melden.