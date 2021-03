Eine Schnitzeljagd quer durch Moosach hat das Pelkovenschlössl-Team für Kinder im Grundschulalter vorbereitet. Sie können während der gesamten Osterferien von diesem Montag, 29. März, bis Samstag, 10. April, auf "Jagd" gehen und müssen bei den jeweiligen Stationen zehn - teils kniffelige - Fragen beantworten und Aufgaben lösen. Zwei von ihnen haben den Moosacher Maibaum zum Thema, ebenso gehört das Malen eines Bildes zu den Aufgaben. Die Fragebögen finden sich vor dem Pelkovenschlössl am Moosacher Sankt-Martins-Platz 2 in der Holzbox auf dem "Schlössl"-Fahrrad, in der Stadtbibliothek, Hanauer Straße 61 a, im Bücherschrank am Moosacher Stachus und am zweiten Schlössl-Fahrrad vor dem Einkaufszentrum "Meile Moosach" sowie an Grundschulen, aber auch auf der Homepage www.pelkovenschloessl.de. Die ausgefüllten Fragebögen können bis Sonntag, 11. April, in den Briefkasten am Pelkovenschlössl geworfen werden.