Zu dem seit drei Wochen bestehenden Besorgungsangebot der Nachbarschaftshilfe richten die Diakonie und die evangelisch-lutherische Heilig-Geist-Kirche an der Hugo-Troendle-Straße 53 das Projekt "Hofhelfer" ein. Es hat seinen Namen vom Kirchhof der Heilig-Geist-Kirche. Die Kirchengemeinde und die Diakonie Moosach wollen gemeinsam dessen bauliche Möglichkeiten mit einem überdachten Umgang und separatem Zugang und Abgang für die Verteilung von Lebensmitteln und Hygieneartikeln nutzen. Dadurch wollen sie gewährleisten, dass bei der Ausgabe die erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten werden können. Personell tragen das Projekt, das am 15. April startet, Mitarbeitende, die derzeit wegen der Schließung von Einrichtungen nicht voll eingesetzt werden können, sowie freiwillige Helfer. Zugutekommen soll es all jenen, die in Not geraten sind. Besonders diejenigen, die am oder unter dem Existenzminimum lebten, spürten die Auswirkungen in besonderer Weise, heißt es in einer Pressemitteilung von Geschäftsführer und Vorstand Uwe Reebs. Auch viele Beschäftigte, die von heute auf morgen keine Einkünfte mehr haben und ohne Rücklagen sind, treffe diese Krise unmittelbar. Zudem fielen oft kostenfreie Mittagessen in Kitas und Schulen weg.

Gesucht werden haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Konserven, Getränke, Brot, Fertiggerichte, Brotbeläge und Aufstriche in ungeöffneter Originalverpackung sowie WC-Papier, Seife, Zahnpasten und -bürsten, Frauenhygieneartikel, Babywindeln, die getrennt nach Lebensmitteln und Hygieneartikeln in beschriftete Plastikbeutel unter Einhaltung der Händehygiene verpackt sein sollten. Spendenannahme ist montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 17 Uhr. Verteilt werden sie in besagtem Innenhof montags, mittwochs und freitags von 13 bis 15 Uhr. Weitere Infos unter milim@diakonie-moosach.de oder Telefon 230 69 57 35.