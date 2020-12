Die Freunde nicht mehr sehen können, kein Schul- und Kita-Betrieb, geschlossene Sportplätze und Freizeitstätten, dafür einsame Nachmittage vor dem Computer in ohnehin wegen Home-Office gestressten Familien: Die coronabedingten Einschränkungen führen gerade bei Kindern und Jugendlichen zu schwierigen Situationen. Auf Initiative der Beauftragten für Kinder, Veronika Kahl (ÖDP), und Jugend, Philip Wintermeyer (SPD), hat der Bezirksausschuss beschlossen, die jungen Moosacher zu unterstützen. Er lässt in Schaukästen, an Schulen, Freizeitstätten und anderen öffentlichen Orten Hinweise auf das Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes aufhängen. Dort finden Kinder und Jugendliche die Telefonnummer 11 61 11, unter der sie anonym und kostenlos vom Handy oder Festnetz aus Hilfe erhalten, wenn sie jemanden zum Reden brauchen, Ängste haben oder nicht mehr weiterwissen. Immer montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr.