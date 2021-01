Mit Alternativvorschlägen aus der Bürgerschaft zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs beim Neubau der Bahnunterführung an der Dachauer Straße befasst sich der Bezirksausschuss in seiner Sitzung am Montag, 25. Januar. Außerdem stehen zwei Anträge von Grünen und SPD auf Mobilitätsstationen bei den Gebäuden der städtischen Wohnungsgesellschaft GWG, die Ausweitung des Car-Sharing-Angebots und eine Wertstoffmobil-Station im Zentrum Moosachs auf der Tagesordnung. Getagt wird von 19.30 Uhr an in der Mensa des Schulzentrums an der Gerastraße 6.