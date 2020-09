Moosach - Alfred Welz spielt gern mit Form, Licht und Farbe - ob "An den Klippen", in "Alte Stadt" oder der "Erinnerung an Venedig", so der Titel einiger seiner Bilder in Öl und Acryl, die er von Donnerstag, 1. Oktober, an unter dem Titel "Ansichten" im Moosacher Kunsttreff zeigt. Ihm geht es nicht um neue Botschaften, Thesen, Dogmen und spektakuläre Aussagen. "Kunst darf einfach nur gefallen", sagt er. Oder gibt es doch etwas Verborgenes? Zu sehen sind seine von Reisen inspirierten Werke bis 13. Oktober an der Donauwörther Straße 51. Geöffnet ist täglich, außer mittwochs und sonntags, von 14 bis 18 Uhr. Vernissage ist am Donnerstag, 1. Oktober, um 19 Uhr. Anmeldung über die Homepage www.welz-kunst.de unter "Kontakt" empfohlen. anna