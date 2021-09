Der eigene Blick in den Spiegel, Spiegelungen im Wasser, Vorspiegelung falscher Tatsachen oder die Kunst als Spiegel der Zeit: 15 Mitglieder der Künstlervereinigung Kunstrefugium haben sich mit dem Thema "Im Spiegel" befasst. In einer Gemeinschaftsausstellung vom 9. bis zum 19. September im Moosacher Kunsttreff zeigen sie von Fotografie über Malerei und Bildhauerei bis hin zur Installation, was sie zu diesem Thema zu sagen haben. Eröffnet wird die Werkschau am Donnerstag, 9. September, 19 Uhr, an der Donauwörther Straße 51 mit einer Führung. Eine Anmeldung unter info@kunstrefugium.de wird empfohlen. Anschließend ist die Ausstellung donnerstags bis sonntags jeweils von 15 bis 19 Uhr für Geimpfte, Genesene oder Getestete zugänglich.