Ein 39-jähriger Mann hat sich am Samstag in Neuhausen selbst verletzt, wohl nachdem er Drogen konsumiert hatte. Gegen 15 Uhr rief ein Nachbar die Polizei und teilte mit, dass sich ein Mann mit einem Messer am Kopf verletzt habe und anschließend auf die Straße gelaufen sei. Daraufhin rückten mehrere Beamte in der Leonrodstraße an. Dort nahmen sie den Mann fest. Der 39-Jährige wurde wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht; in Lebensgefahr schwebte er nicht. Später wurde er in eine geschlossene Abteilung verlegt. Eine Gefährdung von Unbeteiligten habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, teilte die Polizei mit. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten bei ihren Ermittlungen Betäubungsmittel.