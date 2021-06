Ein Tanklastzug mit heiß gelaufenen Bremsen hat am Dienstagvormittag den Ausrückeplan der Feuerwache Milbertshofen an der Moosacher Straße durcheinandergebracht. Als die Einsatzkräfte gegen 10.30 Uhr zu einer Brandmeldeanlage gerufen wurden, wollten sie wie immer die Feuerwache über das Haupttor verlassen. In diesem Augenblick stand dort aber ein Tanklastzug, dessen Fahrer zu den Feuerwehrleuten rannte und auf seine brennenden Bremsen hinwies. Der Einsatzleiter zog das Löschfahrzeug sofort vom eigentlichen Alarm ab und ließ am Lkw mit der Brandbekämpfung beginnen, sodass das Feuer auf den vollen Tankzug nicht übergreifen konnte. Verletzt wurde niemand, der ursprüngliche Einsatz, zu dem ein weiteres Fahrzeug entsandt wurde, entpuppte sich als Fehlalarm.