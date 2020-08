Auf der Brienner Straße hat die Stadt nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats am Block zwischen Karolinenplatz und Türkenstraße eine Lücke im Radwegenetz geschlossen. Nun gibt es in beide Richtungen einen Radstreifen, dafür mussten Parkplätze am Straßenrand weichen. Die stark befahrene Radroute ist ein wichtiger Teil der Ost-West-Verbindung in München.