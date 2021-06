Diese Robinie am Georg-Elser-Platz war 20 Meter hoch. So schön sie auch blühen mochte, das Gartenbaureferat hat am Baum Schimmelbefall festgestellt. Da die Standfestigkeit zum Beispiel bei einem Sturm nicht mehr gewährleistet war, ist sie nun am Freitagvormittag mit Hilfe einer Drehleiter Schritt für Schritt von der Feuerwehr abgetragen worden. Eine Fällung war wegen der Bebauung im Umfeld des Baumes nicht möglich. Mehr als vier Stunden dauerte es allerdings, bis die Gehölze abgesägt waren. Für Passanten war der Bereich rund um die Robinie sicherheitshalber gesperrt.