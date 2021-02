Behinderungen in der Gabelsbergerstraße

Wegen Bauarbeiten kommt es in der Gabelsbergerstraße mitunter zu Einschränkungen auf den Gehwegen und im Fahrverkehr sowie beim Parken. Im Zuge der Erneuerung der bestehenden Erdgasleitung stehen Tiefbauarbeiten im Geh- und Fahrbahnbereich der Gabelsbergerstraße an, wie die Stadtwerke München mitteilen. Währenddessen seien vorübergehende Behinderungen nicht zu vermeiden und Absperrungen möglich. Brücken werden die Zugänge zu Häusern und Einfahrten sicherstellen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich in der zweiten April-Hälfte enden.