Sisters of Comedy im Lustspielhaus und Gemischter Satz im Vereinsheim.

Zufall oder einfach nur ein Abbild real gegebener Überlegenheit? Jedenfalls steht Münchens Kabarettszene am Montag, 14. November, ganz im Zeichen weiblicher Dominanz. An dem Abend versprechen Sisters Of Comedy mit "Nachgelacht! Ausgabe 2022" im Lustspielhaus "fernab von Witzen über Frustshopping und Bindegewebe" eine "grandiose Show von Frauen für alle". Damit soll in jeder Hinsicht ein Zeichen gesetzt werden gegen Sexismus und Gewalt gegen Frauen. Denn ein Teil der Einnahmen des Abends geht zudem an den Frauennotruf Ebersberg. Am gleichen Abend werden sich nach dem Vorbild des Weines Gemischter Satz im Vereinsheim die beiden Kabarettistinnen und Schauspielerinnen Isabell Pannagl aus Österreich und Sonja Pikart aus Deutschland die Bühne teilen.

Sisters of Comedy, Lustspielhaus, 20 Uhr, Gemischter Satz, Vereinsheim, 19.30 Uhr, beide Occamstr. 8, beide Mo., 14. Nov.