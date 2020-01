"Angst essen Seele auf", der Film von Rainer Werner Fassbinder über die Liebe von Emmi und Ali, findet seinen Weg auf eine Münchner Bühne: An diesem Dienstag, 21. Januar, von 20 Uhr an hat das Stück unter der Regie von Josef Rödl im Zentraltheater an der Paul-Heyse-Straße 28 Premiere. Die Tickets kosten 15, ermäßigt zehn Euro. Unter Telefon 30 65 94 86, per E-Mail an karten@zentraltheater.de oder im Internet unter www.zentraltheater.de können Karten reserviert werden. Weitere Vorstellungen sind am Mittwoch, 22., Montag, 27., Dienstag, 28., sowie Mittwoch, 29. Januar, um jeweils 20 Uhr.