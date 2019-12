Der Gutschein gehört zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken überhaupt, und wenn man so will, sind Konzerttickets für Popstars oder Restaurant-Reservierungen ja auch nichts anderes. Das Wirtshaus am Rosengarten beim Westpark verbindet mit seiner Reihe Sterneköche im Wirtshaus gewissermaßen beides. Für 159 Euro pro Person lädt es ein paar mal im Jahr zu meist siebengängigen Menüs mit Größen der Branche ein. Den Anfang macht im neuen Jahr Juan Amador am Valentinstag, 14. Februar. Amador hat sich bereits mehrmals drei Sterne erkocht, der Deutsche mit spanischen Wurzeln gilt auch als einer der Pioniere der Molekularküche hierzulande. Seit einiger Zeit macht er mit seinem Restaurant Amador in Wien Furore, dort wurde er dieses Jahr auch vom Guide Michelin wieder mit drei Sternen ausgezeichnet.

Auf ihn folgt am 27. März einer der berühmtesten deutschen Köche überhaupt. Harald Wohlfahrt, der zwischen 1993 und 2017 genau 25 mal drei Sterne mit dem Restaurant Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach bekam, ist seit seinem nicht ganz freiwilligen Abschied aus Baiersbronn vor allem als Berater tätig. Gelegentlich kocht er aber auch bei Events wie dem im Wirtshaus im Rosengarten.

Der dritte Termin präsentiert dann einen in Deutschland noch nicht so bekannten Star aus den Niederlanden. Der 35-jährige Syrco Bakker begann als Spüler und hat unter anderem bei Sergio Herman und Gordon Ramsay gearbeitet und reiste einige Zeit als "Kochnomade" durch ganz Europa, um bei den besten Köchen zu lernen. Seit 2010 führt er sein Restaurant Pure C in Cadzand, ganz am Südende der Niederlande. Dort hat er auch ein Foodfestival für die Nordseeküste ins Leben gerufen und arbeitet viel mit regionalen Produkten (Tickets zu allen drei Veranstaltungen gibt es unter www.wirtshausamrosengarten.de, die Getränke und der Service sind im Preis nicht enthalten).