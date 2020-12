Der Landesverband für Jugendkunstschulen und Kulturpädagogische Einrichtungen Bayern schließt sich der Forderung verschiedener Jugend- und Bildungsverbände an, die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Blick zu behalten. Sie appellieren in einer Stellungnahme an die politischen Entscheidungsträger, "kontinuierlich zu überprüfen, wo Freiräume für eine möglichst umfassende kulturelle Teilhabe geschaffen beziehungsweise wieder eröffnet werden können". Kulturelle Bildung sei Allgemeinbildung, geschützte Räume zur freien Entfaltung würden in dieser Krisenzeit fehlen.