Bouldern an einer Unterführung? Am S-Bahn-Halt Langwied könnte das in Zukunft machbar sein, glaubt der Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen-Langwied. Die Lokalpolitiker regen an, die westliche Seite der Unterführung am Park-and-Ride-Parkplatz Bergsonstraße mit Klettergriffen auszustatten. "Momentan ist das nur toter, leerer Raum", argumentieren die Bürgervertreter. Raum, der als kostenlose, öffentliche Boulderwand "sinnvoll verwendet" werden könnte. Die Fläche, um die es geht, ist fast 20 Meter breit. Sie ist per Bus, Bahn, Fahrrad und Auto gut zu erreichen und trotzdem so weit von Häusern entfernt, dass Anwohner sich davon nicht gestört fühlen. In München gibt es bereits mehrere öffentliche Boulderwände, die exakten Standorte finden sich auf der Website des "Kraxlkollektivs". Die Initiative setzt sich für mehr kostenlose und frei zugängliche Bouldermöglichkeiten in München ein.