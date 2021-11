Als "Pink Tax" beschreibt man den Preis, den Frauen bei Produkten und Dienstleistungen im Vergleich zu Männern draufzahlen müssen - von Rasierern bis zum Friseurbesuch. Ungleichheiten wie diese veranschaulicht die Zeichnerin Lisa Frühbeis in ihrem Comic "Busengewunder", den sie am 23. November bei Lix vorstellt. Die seit 2019 bestehende Lesereihe bringt vier Mal jährlich jede Art von Prosa, Lyrik und Theatertext ins Hoch X-Theater nach München. Neben Frühbeis ist auch Tobias Ginsburg mit seinem Buch "Die letzten Männer des Westens" vor Ort. Die Frage, woher der Hass gegen Feminismus kommt, ergründete er bei einer Recherche bei rechten Männerbünden. Am selben Abend spricht auch die Autorin Elvira Steppacher über ihr preisgekröntes Debüt "Was der Fall ist. Ein Stundenheft", das die Aufzeichnungen einer unheilbar kranken Protagonistin in ihren letzten Tagen festhält.

Lix Lesereihe, Di. 23. Nov., 20 Uhr, Entenbachstr. 37, Tickets unter theater-hochx.de/lix/