Jazz-Fans müssen nicht in Depression versinken - die Münchner Unterfahrt hält eisern an ihren Live-Stream-Konzerten fest: Im Januar treten unter anderen der Till-Brönner-Schüler Maik Krahl und der Pianist Cornelius Claudio Kreusch auf.

Von Oliver Hochkeppel

So hart der Winter auch werden mag, die Unterfahrt hält eisern an ihren Live-Stream-Konzerten fest, damit die Jazz-Fans nicht in Depression versinken müssen. Nach dem Jahreswechsel geht es am Freitag, 8. Januar, wieder los, mit dem Trio des Pianisten Jermaine Landsberger, verstärkt durch den Geiger Sandro Roy - beide sind sie herausragende Vertreter des Gypsy Jazz. Es folgt der Pianist Cornelius Claudio Kreusch mit seinem neuen Solo-Programm "Here & Now" (9. Januar). Der Till-Brönner-Schüler Maik Krahl zeigt dann mit seinem Quartett, was der aktuelle Stand in Sachen Jazz-Trompete ist (12. Januar). Die Programmwoche beschließt mit dem amerikanischen Altsaxofonisten Jesse Davis, ein Bebopper der alten Schule (13. Januar).

Übrigens: War die Unterfahrt zuletzt der nahezu einzige Club, der sozusagen den Betrieb aufrecht erhielt, streamen nun auch wieder andere. Das Berliner A-Trane (www.a-trane.de) zum Beispiel, beginnend am 9. Januar mit Cosmo Klein. Der Kölner Stadtgarten zieht gar sein Winterjazz-Festival am 8. und 9. komplett per Stream durch - mit exzellenten Acts von Lucas Niggli und Jelena Kuljic bis zu Gina Schwarz, Lucia Cadotsch oder Robert Lucaciu (www.stadtgarten.de).

Jermaine Landsberger Trio & Sandro Roy, Fr., 8. Jan., Cornelius Claudio Kreusch, Sa., 9. Jan., Maik Krahl Quartett, Di., 12. Jan., Jesse Davis Quartet, Mi., 13. Jan., 20 Uhr, Unterfahrt, www.unterfahrt.de