In dieser Woche entert mit "Bluekilla" eine der ältesten und legendären hiesigen Ska-Bands die Bühne.

Von Oliver Hochkeppel

Die Milla, der Musikclub in der Holzstraße, setzt auch im neuen Jahr seine "Telemilla"-Streamkonzerte fort. In dieser Woche entert mit Bluekilla zunächst eine der ältesten und schon legendären hiesigen Ska-Bands die Bühne (8.1.). Ganz neu sind dagegen das Trio Paar, das mit Synthesizer, Drum Machines und Deadpan-Gesang rhythmische Tsunamis aufschaukelt, und Fallwander, die laut Ankündigung sphärische-ozeanische Musik machen (9.1.). Bodenständiger wird es wieder beim Blickpunkt Spot des Vereinsheims, der in der Milla Asyl gefunden hat, diesmal moderiert von Julia von Miller und mit den Gästen Calippo Schmutz, Titus Waldenfels und Dieter Holesch. Und bei der "Rationalfernsammlung", dem Poetry Slam mit Bumillo als Moderator unter dem Titel "Die neue Unwirklichkeit" (12.1.).

Bluekilla, Fr., 8. Jan, Paar & Fallwander, Sa., 9. Jan., Blickpunkt Spot, Mo., 11. Jan., Die Rationalfernsammlung, Di., 12. Jan., 20 Uhr, Milla, Karten unter https://tinyurl.com/yxoppf2t