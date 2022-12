Von Sven Loerzer

Von vielen SZ-Leserinnen und SZ-Lesern wird dieser besondere Adventskalender alljährlich schon sehnsüchtig erwartet, so dass er immer rasch vergriffen ist. Der Lions Club München-Pullach wählt dafür kunsthistorisch interessante Motive rund um Jesu Geburt aus. Der gedruckte Kalender, der zum Preis von sechs Euro verkauft wird, bringt alljährlich einen Reinerlös in Höhe von 33 000 Euro. Der geht traditionell zur Hälfte an den "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung", die andere Hälfte bekommt eine gemeinnützige soziale Organisation. In diesem Jahr ist dies der Verein Siaf, der Alleinerziehende berät und unterstützt.

Der Adventskalender vom Lions Hilfswerk dient aber gleichzeitig mit seinen aufgedruckten Gewinnzahlen als Los für 289 von Sponsoren gestiftete Preise im Gesamtwert von 29 000 Euro. Hauptpreis ist ein einwöchiger Hotelaufenthalt im Hotel Post in Lech/Arlberg im Wert von 4600 Euro. Unter den weiteren Preisen sind unter anderem Tablets, Hotel- und Restaurantgutscheine, Isarfloßfahrten, Jahreskarten für den Tierpark und Einkaufsgutscheine. Welcher Preis für welche Gewinnnummer gezogen wurde, ist unter www.lions-pullach.de veröffentlicht.

Die Gewinner können ihre Preise vom 9. Januar an in der Zahnarztpraxis Dr. Gisela Lange, Kaufingerstraße 12, München, von Montag bis Donnerstag von 15 - 18 Uhr bis zum 31. Januar gegen Vorlage der ausgefüllten und unversehrten Adresskarte von der Rückseite des Kalenders abholen. Mit Fristablauf verfallen die Preise zugunsten des Spendenzwecks.

Die Gewinnzahlen

6, 12, 33, 47, 48, 80, 144, 182, 190, 195, 207, 249, 252, 254, 273, 305, 306, 338, 359, 388, 393, 408, 416, 454, 510, 517, 536, 559, 571, 575, 625, 629, 672, 675, 680, 694, 701, 709, 712, 728, 737, 751, 780, 799, 821, 829, 862, 872, 885, 888, 906, 952, 955, 973, 998, 999, 1032, 1034, 1047, 1053, 1088, 1090, 1110, 1112, 1120, 1139, 1140, 1149, 1168, 1185, 1192, 1215, 1218, 1220, 1237, 1257, 1280, 1289, 1298, 1309, 1373, 1379, 1409, 1433, 1461, 1463, 1500, 1504, 1505, 1518, 1530, 1546, 1561, 1565, 1577, 1581, 1583, 1590, 1593, 1614, 1662, 1663, 1683, 1773, 1797, 1801, 1813, 1840, 1848, 1869, 1870, 1882, 1897, 1979, 1993, 2045, 2082, 2118, 2130, 2136, 2183, 2184, 2194, 2216, 2330, 2333, 2339, 2350, 2381, 2383, 2393, 2404, 2428, 2437, 2454, 2464, 2469, 2497, 2550, 2574, 2581, 2692, 2703, 2708, 2721, 2744, 2755, 2813, 2824, 2828, 2832, 2856, 2865, 2892, 2923, 2937, 2951, 2961, 3069, 3081, 3091, 3104, 3108, 3173, 3187, 3205, 3229, 3241, 3273, 3274, 3293, 3312, 3343, 3367, 3372, 3381, 3382, 3398, 3419, 3424, 3466, 3490, 3497, 3529, 3545, 3552, 3569, 3622, 3645, 3654, 3659, 3669, 3695, 3709, 3716, 3751, 3764, 3780, 3784, 3791, 3823, 3864, 3891, 3934, 3938, 3957, 3970, 4020, 4056, 4094, 4112, 4137, 4148, 4153, 4157, 4211, 4217, 4230, 4243, 4274, 4292, 4296, 4312, 4350, 4365, 4379, 4414, 4417, 4422, 4423, 4424, 4438, 4443, 4470, 4481, 4524, 4534, 4543, 4546, 4549, 4565, 4573, 4604, 4666, 4668, 4675, 4698, 4707, 4712, 4728, 4777, 4787, 4832, 4844, 4853, 4862, 4868, 4889, 4915, 4935, 4937, 4944, 4961, 4968, 5019, 5057, 5063, 5064, 5070, 5072, 5073, 5081, 5107, 5168, 5171, 5214, 5227, 5266, 5306, 5330, 5344, 5368, 5388, 5398, 5414, 5420, 5482, 5494, 5498