Die Schriftstellerinnen Anna Katharina Hahn und Angela Steidele lesen in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

"Wir sind Beobachter unserer Zeit; unsere allererste Aufgabe ist es, zu sehen". Das sagte Anna Katharina Hahn vor einigen Jahren bei der Dankesrede zum Wolfgang-Koeppen-Preis, und es trifft sowohl auf sie selbst als auch auf Angela Steidele zu. Beiden Schriftstellerinnen widmet die Bayerische Akademie der Schönen Künste in der kommenden Woche jeweils einen Abend. Aus Stuttgart reist Hahn an, die sich im Gespräch mit Karl-Heinz Ott als neues Mitglied der Akademie vorstellt; in Romanen wie zuletzt "Aus und davon" erzählt sie von den Abgründen des Alltags. Angela Steidele aus Köln widmet sich dagegen der Erforschung des Lebens lesbischer Frauen - und wird im Gespräch mit Petra Morsbach die "erotische Biografie" der Engländerin Anne Lister präsentieren.

Anna Katharina Hahn, Montag, 13. Februar; Angela Steidele, Mittwoch, 15. Februar, je 19 Uhr, Bayerische Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Platz 3, Eintritt frei