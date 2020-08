Die Stadt ändert den Flächennutzungsplan für das ehemalige Virginia-Depot, um Flächen für ein Schulgelände, Sportanlagen und Gewerbe unterzubringen. Parallel dazu wird ein entsprechender Bebauungsplan für das Areal zwischen der Augustin-Rösch-Straße im Norden, der Schleißheimer Straße im Osten, dem Schätzweg im Süden und der Eberwurzstraße im Osten aufgestellt. Die Unterlagen können bis einschließlich Donnerstag, 24. September, in folgenden städtischen Dienststellen eingesehen werden: im Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28b, Raum 071, in der Bezirksinspektion Nord an der Hanauer Straße 56 (telefonische Terminvereinbarung unter der Nummer 23 33 86 00) und in der Stadtbibliothek Hasenbergl, Blodigstraße 4. Dort sind die Dokumente Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr einsehbar.