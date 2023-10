Langwied:Vergewaltigung auf Münchner Campingplatz

Am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 44 in Moosach zu dem Campingplatz in Langwied gerufen worden. Über den Polizeinotruf 110 war die Mitteilung eingegangen, auf dem Platz werde randaliert. In Wirklichkeit war die Lage anders: Ein 29-jähriger Mann soll an seiner 27-jährigen Lebensgefährtin trotz deren Gegenwehr gewaltsam den Geschlechtsverkehr vollzogen haben.

Die 27-Jährige flüchtete nach der Tat zu einem anderen Campingplatzbewohner, der die Polizei verständigte. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die 27-Jährige wurde in einem Münchner Krankenhaus medizinisch versorgt. Das Kommissariat 22 führt die weiteren Ermittlungen.