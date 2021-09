Zu einer Radtour von Langwied nach Freiham zu Naherholungsbereichen laden die Grünen am Samstag, 11. September, ein. Start ist um 14.30 Uhr am S-Bahnhof Langwied. Stationen sind die Biotoplandschaft Langwieder Haide, der Aubinger Geschichtspfad, die Aubinger Lohe und der Böhmerweiher, die Wälder der Moosschwaige und der zukünftige Landschaftspark Freiham. Zum Abschluss in Freiham sprechen um 16 Uhr an der Ellis-Kaut-Straße der Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek und Bürgermeisterin Katrin Habenschaden.