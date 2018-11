1. November 2018, 16:19 Uhr Workshops und Konzerte Irish Weekend

Protagonisten beim diesjährigen "Irish Weekend" in Ismaning: die Gruppe "Different Skies".

Die Volkshochschule feiert in Unterschleißheim und Ismaning die gälische Musikkultur.

Von Udo Watter, Ismaning/Unterschleißheim

Auch wenn die Grüne Insel mit ihren knapp sieben Millionen Einwohnern nicht zu den bevölkerungsreichsten Gegenden der Welt gehört, so ist der Einfluss irischer Kultur und Traditionen ein global erfolgreiches Phänomen.

Die atmosphärischen Pubs, in denen Guinness und Whiskey ausgeschenkt wird, gibt es auf der ganzen Welt, Halloween, das jetzt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gefeiert wird, geht auf irisch-katholische Bräuche zurück und gälische Folkmusik sowie traditionelle Tänze erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Die Volkshochschule im Norden des Landkreises darf also eine erfreuliche Resonanz erwarten, wenn sie jetzt am ersten November-Wochenende wieder ihr "Irish Weekend" mit Workshops und Konzerten feiert. Zum Auftakt gibt es an diesem Freitag, 2. November, im Bürgerhaus Unterschleißheim die "Irish Music & Dance Night" mit dem Irish Folk Trio Bailé und der Summerstorm Dance Company, eine Kooperation der Volkshochschule mit dem Forum Unterschleißheim. Die Gruppe Bailé, was auf Gälisch so viel wie "Zuhause" heißt, besteht aus Michel Poelchau, Hendrik Morgendbrodt und Brian Haitz, sie spielen die für diese Musik klassischen Instrumente Fiddle, Uliieann-Pipes, den irischen Dudelsack, Flute (Holzquerflöte) sowie Gitarre und singen auch. Guido Plüschke begleitet sie an der Bodhrán (Rahmentrommel).

Nach Gehör gelernt und gespielt

Am Samstag, von 10 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr können Freunde der irischen Musik - Anfänger und Fortgeschrittene - in der Ismaninger Seidl-Mühle selbst in Tasten und Saiten greifen, Flöten und Dudelsäcke zum Klingen bringen und tanzen. Bei fast allen Kursen wird nach Gehör gelernt und gespielt. Zudem gibt es heuer "Sean nós Dance" für Solotänzer. Der Gruppen-Stepptanz geht auf diese improvisierende Einzeltanzform zurück. In dem Kurs werden Grundlagen der Schritte und Bewegungen vermittelt.

Die Instrumentalkurse an Fiddle, Gitarre, Uliieann-Pipes, Bodhrán, Tin Wistle und im Ensemble-Spiel werden unter anderen von Bailé und Musikern der Band Different Skies geleitet. Deren Mitglieder Fawaz Al'Sharani, Caitlin Hearn und Richard Osban laden am Sonntagabend beim Abschluss-Konzert des Irish Weekend in Ismaning zu einer ungewöhnlichen musikalischen Weltreise ein, auf der sie keltische Klänge mit amerikanischen und arabischen Elementen kombinieren.

Weitere Infos gibt es im Programmheft der VHS-Nord, unter www.vhs-nord.de, in den VHS-Geschäftsstellen oder unter 089/5505 517-0.