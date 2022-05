Ein Benefizkonzert, dessen Erlöse dem Verein "WIN - Wir in Neuried" zugute kommt, gibt am Freitag, 13. Mai, die Gruppe "Spui' ma Novas". Unter ihrem Bandleader Stefan Straubinger packt sie Eigenkompositionen und Traditionals in groovige Arrangements, verbindet Altes mit Neuem und überschreitet stilistische Grenzen. Dabei werden in der Mehrzweckhalle Neuried auch ungewöhnlichere Instrumente wie Bandoneon oder Dudelsack zum Einsatz kommen. Der Verein WIN hat zum Ziel, "das Miteinander in der Gemeinde" zu fördern, ein weiterer Schwerpunkt ist die Flüchtlingshilfe. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um Spenden.