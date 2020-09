Von Sabine Wejsada, Unterföhring

Schreck in der Morgenstunde: Weil am Mittwoch in der Früh eine Person im Isarkanal gesichtet worden ist, hat es um kurz vor acht einen Großeinsatz unweit der Leinthaler Brücke bei Unterföhring gegeben. Nach Angaben der Kreiswasserwacht München wurden zwei Schnelleinsatzgruppen in Gang gesetzt und ein Hubschrauber angefordert, um das Opfer zu retten. Einsatzkräften von Wasserwacht, Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gelang es, die Person um 8.10 Uhr aus dem Kanal zu ziehen. Per Winde, die vom Helikopter aus nach unten gelassen wurde, konnte die verunglückte Person auf Höhe der Unterföhringer Kirche St. Valentin, wo gerade die Vorbereitungen für einen Gottesdienst liefen, aus dem Wasser geholt und dem Rettungsdienst übergeben werden. Am Mittleren Isarkanal ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen gekommen, auch mit tödlichem Ausgang, zum Beispiel, wenn Hundehalter versuchten, ihrem ins Wasser gefallenen Tier zu helfen. Auch Rehe oder Pferde mussten schon mehrfach von den Feuerwehren aus dem Kanal gerettet werden.