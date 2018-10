7. Oktober 2018, 21:50 Uhr Verkehr Öfter nach Sauerlach

Die S-Bahnlinie 3 soll im Zwanzig-Minuten-Takt verkehren

Von Martin Mühlfenzl, Sauerlach

Ob die Gemeinde Sauerlach künftig auch zum neuen Innenraum des Münchner Tarif- und Verkehrsverbundes gehören wird, ist nicht geklärt. Über eine Verbesserung auf dem Außenast der S-Bahnlinie 3 aber dürfen sich die Pendler im Zuge der Verhandlungen der MVV-Tarifreform aber freuen: Künftig sollen alle S-Bahnen von und bis Deisenhofen und Sauerlach künftig im 20-Minuten-Takt verkehren, wie Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) bekannt gab.

Am Freitag hatten Aigner und Ministerpräsident Markus Söder verlauten lassen, dass der Freistaat die MVV-Tarifreform und damit den öffentlichen Personennahverkehr künftig mit 50 Millionen Euro im Jahr bezuschussen wird. Dabei sollen 35 Millionen Euro in ein gerechteres und vor allem billigeres Ticketsystem fließen - und 15 Millionen Euro einer Taktverdichtung auf den Außenästen der S-Bahn zugute kommen - vor allem dort, wo heute noch immer ein 40-Minuten-Takt herrscht. "Ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Ilse Aigner die Taktverdichtung für die S-Bahn nach Sauerlach zügig umsetzen wird", sagt Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer. "Dies wird zu einer spürbaren Verbesserung des Angebots auf der Schiene von und nach Sauerlach führen." Die Unterhachingerin Schreyer macht auch deutlich, welche Schritte zur Umsetzung notwendig sein werden: Das Bayerische Verkehrsministerium wird sich nun "umgehend" um die Voraussetzungen auf der Trasse der S 3 kümmern und mit der zuständigen Bayerischen Eisenbahngesellschaft Kontakt aufnehmen.

Die Finanzierungszusage der Staatsregierung wurde im Landkreis München mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen - war hier die Kritik an der MVV-Tarifreform doch am größten. In den kommenden Wochen wird sich in den Verhandlungen der MVV-Gesellschafterversammlung zeigen, ob sich die Hoffnung der Kreispolitik erfüllen wird: Alle 29 Kommunen des Landkreises in den neuen Innenraum zu bekommen.