Die Stadt Unterschleißheim hat von ihrem ursprünglichen Plan Abstand genommen, nachts im Gewerbegebiet Straßenlaternen abzuschalten. Das Vorhaben, das der Einsparung von Energie dienen sollte, war im Herbst im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats vorgestellt und abgesegnet worden. Doch eine nähere Prüfung durch das Bayernwerk hat nun ergeben, dass das Ganze sehr aufwendig würde und am Ende auch nur wenige Straßen wirklich im Dunkeln bleiben könnten. Denn das Ziel des Rathauses war, wirklich nur dort auf eine Beleuchtung zu verzichten, wo niemand wohnt. Und Gewerbestraßen ganz ohne Wohnquartier gebe es kaum, heißt es nun. Zudem hätte es bis zu drei Monate gedauert, die Systeme so umzuprogrammieren, dass die Laternen aus bleiben. Die Stadt werde deshalb jetzt ihre Kapazitäten in der Bauverwaltung verstärkt dafür nutzen, die bereits beschlossene Umrüstung auf LED‑Straßenbeleuchtung zu beschleunigen.